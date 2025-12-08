Российский пловец Евгений Сомов выступит в «Олимпиаде на стероидах»

Российский пловец Евгений Сомов примет участие в Enhanced Games («Олимпиада на стероидах»), сообщается на странице спортсмена в социальных сетях.

Enhanced Games впервые пройдут в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США). В рамках игр состоятся соревнования по лёгкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Спортсменам будет разрешено использовать допинг, они станут находиться под наблюдением независимых медицинских специалистов. Идея турнира принадлежит миллиардеру Питеру Тилю.

Напомним, Сомов стал одним из 15 российских участников на Олимпийских играх — 2024 года в Париже. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.