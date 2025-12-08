«Лето следующего года». Шишкарёв — о возвращении России в мировой гандбол

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв назвал примерный срок возвращения российских сборных на международную арену. Он подчеркнул, что предполагаемый временной период возвращения обсуждается в кулуарах.

— Правильно ли понимаем, что появилась какая‑то конкретика в вопросе возвращения российских гандболистов на мировую арену?

— В кулуарах называются конкретные сроки. Лето следующего года. Но подтверждение этих слов я хочу увидеть документально, получить чёткие гарантии от руководства международной федерации на конгрессе ИГФ, который пройдёт с 19 по 21 декабря. Будем ждать новостей.

В этом плане вспоминаю об истории, которая произошла в июле 2016 года, когда нас могли не допустить из‑за допинга. Незадолго до Олимпийских игр. Я был в командировке. Звонит президент ИГФ Хассан Мустафа, связь плохая, практически ничего не было слышно. Я выбежал на улицу с криком в трубку: «What? What? Tell me quickly (Так что? Скажи мне быстро)». Он мне: «Good evening, my friend! How is the family? (Добрый вечер, мой друг! Как семья?)». Я продолжаю кричать с просьбой сказать мне важные новости. И он через паузу произносит: «Congratulations! You are accepted! (Поздравляю! Вы допущены!)». Хочется от него услышать эти же слова в декабре нынешнего года.

— Если уже речь идёт о возвращении в июне 2026 года, то это уже будет с флагом и гимном? Мы видим, как в других некоторых видах начинают возвращаться с национальными символами.

— Гимн и флаг вообще не обсуждались. Хотя надеюсь, что да. Но считаю, что сначала надо сделать первый шаг. Самый важный. О допуске, — приводит слова Шишкарёва «Гандбол. Быстрый центр» со ссылкой на «Матч ТВ».