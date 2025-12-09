Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Результаты 7 декабря:

Парагвай — Хорватия — 17:30;

Иран — Уругвай — 16:27;

Тунис — Аргентина — 29:30;

Казахстан — Египет — 18:30;

Польша — Австрия — 35:30;

Китай — Куба — 34:30;

Франция — Нидерланды — 23:26.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.