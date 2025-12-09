Определились все участники 1/4 финала женского чемпионата мира по гандболу

Сегодня, 8 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии завершился групповой этап женского чемпионата мира — 2025 по гандболу. Стали известны все участники четвертьфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые разыграют места в полуфинале.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. 1/4 финала:

Германия — Бразилия;

Норвегия — Черногория;

Дания — Франция;

Нидерланды — Венгрия.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.