Борисова побеждала в многоборье, Янус удивлялась во время выступления. Фото с Кубка России

Борисова побеждала в многоборье, Янус удивлялась во время выступления. Фото с Кубка России
Художественная гимнастика
Комментарии

6 декабря в Казани гимнастка Мария Борисова одержала победу в личном многоборье на Кубке России – 2025 по художественной гимнастике. Борисова завершила соревнования, набрав в сумме упражнений с мячом, булавами, лентой и обручем 112,70 балла.

Второе место заняла Ева Кононова с результатом 111,55 балла. Замкнула тройку призёров соревнований Екатерина Сазонова, которая набрала 111,40 балла.

Также в рамках Кубка России – 2025 прошли соревнования в групповом многоборье. Победу одержала сборная Санкт‑Петербурга (Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анастасия Михайлова, Анна Николаева, София Солонская) с результатом 53,800 балла. На втором месте расположились гимнастки из Нижегородской области (Мелисса Голубева, Злата Девятьярова, Виктория Кирнус, Алла Корягина, Янина Сиротина, Анна Тринеева), которые набрали 51,400 балла. Третье место – у сборной Омской области (Владислава Карнович, Полина Карпечина, Дарья Пантелеева, Алина Рехвальская, Екатерина Санникова, Полина Соклакова) с результатом 50,650 балла.

Лучшие кадры с Кубка России по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

