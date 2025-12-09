Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут два матча стадии 1/4 финала.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Расписание 9 декабря (время московское):

19:15. Германия — Бразилия.

22:30. Норвегия — Черногория.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.