Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 9 декабря
Сегодня, 9 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут два матча стадии 1/4 финала.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Расписание 9 декабря (время московское):
- 19:15. Германия — Бразилия.
- 22:30. Норвегия — Черногория.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.
