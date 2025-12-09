Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелину Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии AIPS

Ангелину Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии AIPS
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова номинирована на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщает пресс-служба AIPS.

На победу в номинации всего претендуют 52 спортсменки. Голосование продлится до 29 декабря.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.

В сезоне-2025 Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира, в том числе во второй раз в карьере одержав победу в личном многоборье.

Материалы по теме
Мельникова рассказала, как планирует организовать подготовку к сезону-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android