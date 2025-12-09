Ангелину Мельникову номинировали на премию «Спортсменка года» по версии AIPS

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова номинирована на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщает пресс-служба AIPS.

На победу в номинации всего претендуют 52 спортсменки. Голосование продлится до 29 декабря.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.

В сезоне-2025 Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира, в том числе во второй раз в карьере одержав победу в личном многоборье.