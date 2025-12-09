Скидки
Команды Мельниковой и Ростова выиграли финал гимнастической Премьер-лиги

Команды Мельниковой и Ростова выиграли финал гимнастической Премьер-лиги
Комментарии

7 декабря на малой ледовой «ЦСКА-Арене» состоялся финал гимнастической Премьер-лиги — 2025, а также матч за третье место.

Победителем в мужской лиге стала команда Алексея Ростова – «Львы», в женской – команда Ангелины Мельниковой «Чародейки». Второе место заняли команды Михаила Худченко «Джентльмены» и Дарьи Нагорной «Besties», третье – команды Артура Далалояна «Динамо» и Марии Пасеки «Локомотив».

Призовой фонд финала составил 8 млн рублей, которые были распределены между тремя лучшими командами сезона у мужчин и женщин. Лучший спортсмен, набравший наибольшее количество баллов среди всех спортсменов в сезоне, был награждён по итогу соревнований, им стал Иван Куляк из команды «Джентльмены».

В рамках финала также прошёл шоу-матч среди олимпийцев – Ильи Захарова (синхронное плавание), Максима Храмцова (тхэквондо), Юрия Постригая (гребля на байдарках), Дмитрия Труненкова (бобслей). Олимпийские чемпионы соревновались в опорном прыжке. Приз в 100 тыс. рублей получил Илья Захаров.

