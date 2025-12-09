Скидки
«Дорогого стоит». Родионенко — о номинации Мельниковой на премию «Спортсменка года»

«Дорогого стоит». Родионенко — о номинации Мельниковой на премию «Спортсменка года»
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о выдвижении Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS) чемпионки мира Ангелины Мельниковой на премию «Спортсменка года». Помимо Мельниковой, в списке номинанток присутствует ещё 51 спортсменка, голосование завершится 29 декабря.

«Это очень важно, для нас это выдвижение — большая поддержка. Мы очень благодарны этой организации, хотя Ангелина однозначно заслуживает титула лучшей.

В той ситуации, в которой мы находимся до сих пор, когда часть спортсменов вынуждены выступать в нейтральном статусе, а другие и вовсе не допущены, это выдвижение дорогого стоит. И мы очень благодарны, повторюсь», — приводит слова Родионенко ТАСС.

