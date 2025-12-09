В ФВВСР прокомментировали факт участия Сомова в «допинговой Олимпиаде»

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала заявление, в котором прокомментировала новость о том, что российский пловец Евгений Сомов намерен принять участие в Enhaced Games — соревновании, более известном как «допинговая Олимпиада». Спортсменам, участвующим в турнире, будет официально разрешено употреблять для улучшения результатов допинговые вещества.

«Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) не поддерживает каких-либо контактов с Евгением Сомовым, спортсмен уже более 3-х лет не принимает участия в соревнованиях на территории России.

ФВВСР неизменно и последовательно отстаивает принципы честной борьбы и чистого спорта. Наша деятельность направлена на соблюдение всех норм и правил, установленных международными спортивными организациями.

Согласно документу World Aquatics, Евгений не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием. Это решение подтверждает приверженность мирового спортивного сообщества единым стандартам, которые также строго соблюдаются ФВВСР», — говорится в сообщении организации.