«Очень неожиданно». Ангелина Мельникова — о номинации на звание «Спортсменки года»

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о номинации на премию «Спортсменка года» по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Это было очень неожиданно для меня. Особенно ценно, что это номинация на международную награду. Даже если я не выиграю, сам факт номинации приятен для меня. Кстати, я никогда не становилась спортсменкой года в России. Надеюсь, что когда-то это случится», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

В сезоне-2025 Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира, в том числе во второй раз в карьере одержав победу в личном многоборье.