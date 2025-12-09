Яркая борьба и новые звёзды — итоги Кубка России по дзюдо

В Череповце завершился Fonbet Кубок России среди мужчин и женщин – второй по значимости национальный турнир. На татами блистали не только уже признанные мастера и лидеры сборной, но также зажглись новые звёзды в лице вчерашних юношей и девушек.

Особенно впечатлили представители московской школы дзюдо, воспитавшей чемпиона мира Матвея Каниковского и медалиста Олимпиады в Токио Тамерлана Башаева. Речь о Тимуре Давидове в весе до 81 кг и Анне Гадомской в категории до 70 кг.

Давидов не оставил шансов оппонентам в своём дивизионе. Примечательна та лёгкость, с которой Тимур побеждал соперников, учитывая, что это его первый старт на взрослом уровне. До этого молодой талант ни разу не боролся со взрослыми дзюдоистами.

«Это мой первый взрослый старт, поэтому испытывал чувство азарта: интересно, как выступают «мужики», а вот страха не было совершенно, – раскрыл секрет победы Давидов. – В ноябре уступил в первом же круге на первенстве России до 21 года, так что в январе хочу реабилитироваться, выиграть этот старт и вернуться на международную арену».

Ещё одним сюрпризом стало выступление Анны Гадомской. На пути к титулу в весе до 70 кг юниорка сломила сопротивление опытных соперниц, имеющих за плечами удачные выступления на мировом татами – Камилы Бадуровой и Дарьи Васильевой. В главной схватке Анна зрелищной «спиной с колен» одолела ещё одну медалистку турниров Мировой серии Надежду Татарченко.

«К сожалению, последние два года на всех главных стартах останавливалась в шаге от медали, – рассказала Гадомская. – Мне попроще бороться с опытными соперницами: нет никакого груза ответственности. Просто знаю, какую работу проделал, и хочу показать свой максимум, раскрыть все грани, заявить о себе. На татами все равны».

Помимо вышеупомянутых спортсменов, золото Fonbet Кубка России завоевали Султан Плиев (до 60 кг), Алим Балкаров (до 66 кг), Буян-Херел Санаа (до 73 кг), Алий Датхужев (до 90 кг), Адам Сангариев (до 100 кг), Серикбай Жанабеков (свыше 100 кг), Аина Моисеева (до 48 кг), Дарья Захарова (до 52 кг), Вита Майданик (до 57 кг), Стефания Власова (до 63 кг), Алёна Прокопенко (до 78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Итоги турнира подвёл тренер молодёжной сборной России (юниорки до 23 лет) Зелимхан Оздоев. Специалист отметил, что давно не видел настолько зрелищного дзюдо на Кубке так же, как и столь большого прогресса вчерашних юниоров.

«Кубок России, к сожалению, закончился. К сожалению, потому что он был крайне интересным в плане бросков и количества красивых, зрелищных схваток. Ну и, конечно же, не обошлось без сенсаций, которые мы так любим», – заявил Оздоев.

С коллегой согласился и тренер молодёжной сборной России Виктор Семёнов (юниоры до 23 лет): «Шикарный Кубок, на уровне высочайших международных стандартов проведения соревнований по дзюдо. В Череповце выступали не лидеры сборной, а молодёжь, которая тем не менее уже стоит на пороге основной команды. Конечно, эти старты проводятся не для галочки. Тренеры сборной смотрели все схватки, чтобы мимо национальной команды не прошёл ни один перспективный спортсмен».

До конца календарного года остался только один международный старт, который принимает Россия – «Битва городов». Прямо сейчас она проходит в Сириусе при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» и ФДР. 19 декабря станут известны победители этого юношеского командного турнира, после чего спортсмены уйдут на «каникулы».