Международная федерация гимнастики сменила название

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о смене названия. Теперь организация называется World Gymnastics. Об этом сообщается на сайте организации.

«World Gymnastics чётко и целенаправленно представляет нашу миссию. Название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике во всём мире.

World Gymnastics — это только начало более масштабной трансформации. Наши новые бренды для спортивных дисциплин предоставляют всему нашему сообществу, включая спортсменов, болельщиков, тренеров, судей и партнёров, более мощную платформу для самовыражения, роста и общения», — приводит слова президента World Gymnastics Моринари Ватанабэ пресс-служба организации.