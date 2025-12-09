Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник при падении на соревнованиях в Москве

Российская велогонщица Елена Кожеурова рассказала, что сломала позвоночник при падении на соревнованиях в Москве. Заезд прошел 6 декабря на велотреке в Крылатском.

«Сломанный позвоночник, кукусики! Нихрена себе я полетала! Вечером накануне гонки листала социальные сети и открыла портал нескончаемых видео с падениями на треке. Я изо всех сил старалась их не смотреть, но они прямо атаковали. Сместила фокус на котиков и химчистку ковров, но поганенькое чувство во мне уже поселилось.

Нога сегодня отсутствовала, поэтому мы плохо проехали преследование с Петей (четвёртое место самое обидное из всех, мне кажется), и к скретчу я совсем расклеилась. Спрашивала у Матвея на старте, можно ли мне сойти, а то я что‑то умираю, запретил, изверг.

Гонка была огонь. На финишном круге мы легли. К сожалению, шансов на сейв у меня было ничтожно мало. Лежала лицом в зелёнку бесконечно долго и тихонько (нет) скулила (орала) в ожидании людей. По ощущениям я разломалась пополам. Больновато и страшновато было.

Планировала получить аплодисменты на подиуме, но получила их, выкатываясь с трека на тележке, примотанная к щиту. Зато всё внимание мне одной! Спасибо всем.

Очередной раз в жизни везение со мной заодно — и спина сломалась так, что ничего не передавило и даже операцию делать не надо. Реабилитация, блин, долгая, кажется, следующий этап я не еду.

Лежала в ожидании КТ и не нашла ни одной мысли в голове, что никаких больше гонок. Были б мозги — было б сотрясение.

Всё, пока, мне некогда, надо писать список конфеток, которые я хочу перепробовать, пока валяюсь без дела», — написала Кожеурова в социальных сетях.