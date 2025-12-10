Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 9 декабря
Сегодня, 9 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня, в рамках которого прошли два матча стадии 1/4 финала.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Результаты 9 декабря:
- Германия — Бразилия — 30:23 (17:11, 17:12).
- Норвегия — Черногория — 32:23 (19:11, 13:12).
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.
