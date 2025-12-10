Скидки
Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 9 декабря

Комментарии

Сегодня, 9 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня, в рамках которого прошли два матча стадии 1/4 финала.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Результаты 9 декабря:

  • Германия — Бразилия — 30:23 (17:11, 17:12).
  • Норвегия — Черногория — 32:23 (19:11, 13:12).

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

