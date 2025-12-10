Скидки
Главная Другие Новости

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, в городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут матчи за 31-е, 29-е, 27-е и 25-е места, а также две встречи 1/4 финала.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Расписание 10 декабря (время московское):

  • 11:00. За 31-е место — Иран — Казахстан.
  • 13:30. За 29-е место — Уругвай — Куба.
  • 16:00. За 27-е место — Парагвай — Египет.
  • 18:00. 1/4 финала — Нидерланды — Венгрия.
  • 18:30. За 25-е место. Хорватия — Китай.
  • 21:00. 1/4 финала — Дания — Франция.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Таблица ЧМ-2025 по гандболу
