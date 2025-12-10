Скидки
«В этом видим заслугу Путина». Дегтярёв оценил возвращение самбистам гимна и флага

«В этом видим заслугу Путина». Дегтярёв оценил возвращение самбистам гимна и флага
Комментарии

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отметил вклад президента России Владимира Путина в восстановлении национальной символики российским самбистам и дзюдоистам.

«Наши дзюдоисты первыми среди олимпийских видов спорта вернули себе право выступать под национальным флагом и гимном. На турнире «Большой шлем» в Абу‑Даби при участии 373 атлетов из 52 стран российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали. Продолжили выступлением на турнире «Большого шлема» в Токио. Там тоже звучал уже гимн России.

4 декабря исполком Международной федерации самбо принял решение с 1 января следующего года допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами и гимнами на все соревнования под эгидой FIAS. Ранее, в октябре, аналогичная норма была применена для юношей и юниоров, а теперь распространена на все возрастные категории. В этом видим заслугу нашего президента Владимира Путина, который пользуется огромным авторитетом в мире спорта, особенно в бойцовских видах», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

