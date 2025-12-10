Михаил Дегтярёв: мы ожидаем решение исполкома МОК по восстановлению в правах ОКР

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что юридическая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) практически завершила работу по вопросу восстановления в правах ОКР.

«Работа в юридической плоскости с Международным олимпийским комитетом продолжается. Мы ожидаем решение исполкома МОК по восстановлению в правах ОКР. Юридическая комиссия уже практически завершила свою работу. В Швейцарию запланирована командировка нашей делегации в январе. Поэтому в целом работа признана удовлетворительной в уходящем году, хотя звучали предложения признать её успешной. Но я считаю, что признавать её успешной мы имеем право и можем только после полного восстановления Олимпийского комитета России. И когда все наши национальные сборные получат доступ до международных соревнований», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».