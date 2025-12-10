Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ожидаем приглашения». Дегтярёв — об участии России на юношеских ОИ в 2026 году

«Ожидаем приглашения». Дегтярёв — об участии России на юношеских ОИ в 2026 году
Комментарии

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона ожидает приглашения на участие в летних юношеских Олимпийских играх осенью 2026 года.

«По итогам сентябрьского исполкома было объявлено о готовности допустить все национальные олимпийские комитеты к IV летним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут с 31 октября по 14 ноября в 2026 года в Дакаре (Сенегал). Мы ожидаем приглашения и для нашей олимпийской команды», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

На зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии приглашение получили российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Материалы по теме
«В этом видим заслугу Путина». Дегтярёв оценил возвращение самбистам гимна и флага
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android