«Ожидаем приглашения». Дегтярёв — об участии России на юношеских ОИ в 2026 году

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона ожидает приглашения на участие в летних юношеских Олимпийских играх осенью 2026 года.

«По итогам сентябрьского исполкома было объявлено о готовности допустить все национальные олимпийские комитеты к IV летним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут с 31 октября по 14 ноября в 2026 года в Дакаре (Сенегал). Мы ожидаем приглашения и для нашей олимпийской команды», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

На зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии приглашение получили российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.