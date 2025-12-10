Из устава ОКР убрали положение, позволяющее оспаривать решения организации в НЦСА

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в ходе олимпийского собрания предложил исключить из устава комитета положение, позволяющее оспаривать решения ОКР в Национальном центре спортивного арбитража.

«Подобный иск может вызвать конфликт интересов, поскольку ОКР является единственным учредителем Спортивной арбитражной палаты», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ранее Михаил Дегтярёв рассказал, что юридическая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) практически завершила работу по вопросу восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР).