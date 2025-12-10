Должность руководителя ОКР переименована с президента на председателя

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в ходе олимпийского собрания предложил должность руководителя ОКР переименовать с президента на председателя. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Также были переименованы должности вице‑президентов ОКР в заместителей председателя ОКР, а должность почётного президента ОКР в почётного председателя ОКР. Проект устава предусматривает, что лица, ранее избранные Олимпийским собранием в качестве почётных президентов ОКР, сохраняют звание «Почётный президент ОКР» и пользуются правами, предусмотренными уставом организации для почётных председателей ОКР.