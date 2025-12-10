Скидки
Михаил Дегтярёв оценил слова президента МОК Кирсти Ковентри о политике в спорте

Михаил Дегтярёв оценил слова президента МОК Кирсти Ковентри о политике в спорте
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв оценил высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о политических барьерах в спорте.

«На форуме Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе глава МОК Кирсти Ковентри выступила с обращением о недопустимости политических барьеров в спорте. Она подчеркнула, что «каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства».

Ковентри не просто, она тоже находится под давлением, но курс однозначно задан. Она подчеркнула ответственность стран‑организаторов: «Они должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта». Это важный сигнал», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

