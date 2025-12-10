Скидки
Дегтярёв: МОК может лишить турниров страны, которые ограничивают въезд россиян

Комментарии

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что страны, которые препятствуют допуску российских спортсменов на соревнования, могут понести наказание со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы обсуждаем [санкции в отношении стран]. Я вам больше скажу, недавно сказал, что МОК на нашей стороне, и не шутил. Президент МОК Кирсти Ковентри и её команда публично и непублично даёт понять всем странам, которые ограничивают въезд спортсменам, что они ответят за это тем, что у них просто не будет больше международных соревнований. В первую очередь это, конечно, касается поляков, чехов, ещё ряда восточно-европейских стран, проводящих самую оголтелую политику по отношению к России.

У ряда стран сейчас могут быть проблемы с международными федерациями из-за того, что они создают препятствия для участия наших спортсменов в этапах Кубка мира и континентальных первенствах. На нашей стороне и федерации, и МОК, и все здоровые спортивные силы. Что удивительно, даже Западная Европа бывает более лояльна, чем некоторые страны в Восточной Европе, где иногда просто сходят с ума, и такая политика их национальных правительств приведёт к тому, что в Европе вообще не останется соревнований, если не изменится курс», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Комментарии
