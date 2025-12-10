Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Компания Bosco вновь станет поставщиком формы для олимпийской сборной России

Компания Bosco вновь станет поставщиком формы для олимпийской сборной России
Комментарии

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что компания Bosco в ближайшее время вновь станет экипировщиком олимпийской сборной России.

«Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счёт, им будет хорошо известная компания Bosco. Её коллекцию уже оценил президент России. Я показывал образцы в Самаре. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Компания Bosco была партнёром ОКР с 2002 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.

Материалы по теме
Дегтярёв: МОК может лишить турниров страны, которые ограничивают въезд россиян
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android