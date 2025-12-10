Компания Bosco вновь станет поставщиком формы для олимпийской сборной России

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что компания Bosco в ближайшее время вновь станет экипировщиком олимпийской сборной России.

«Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счёт, им будет хорошо известная компания Bosco. Её коллекцию уже оценил президент России. Я показывал образцы в Самаре. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Компания Bosco была партнёром ОКР с 2002 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.