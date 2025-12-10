Скидки
Российская гандболистка Анна Вяхирева покидает французский «Брест»

Российская гандболистка Анна Вяхирева покидает французский «Брест»
Пресс-служба французского гандбольного клуба «Брест» объявила об уходе россиянки Анны Вяхиревой из команды по окончании сезона-2025/2026.

«Я хотела бы сообщить вам, что решила покинуть клуб в конце сезона. Это было очень трудное решение, и мой путь продолжится в другой команде. Но работа ещё не завершена: я полностью сосредоточена на целях, которые мы себе поставили. Давайте сделаем этот сезон по-настоящему уникальным!» — приводит слова Анны Вяхиревой пресс-служба французского клуба.

В «Брест» Анна Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» летом 2024 года за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. Вместе с французским клубом Анна стала вице-чемпионом французской лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025.

