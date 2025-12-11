Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря

Вчера, 10 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня, в рамках которого прошли два матча стадии 1/4 финала, а также были сыграны встречи за 25-31-е места чемпионата.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Результаты 10 декабря:

1/4 финала:

Нидерланды — Венгрия – 28:23;

Дания — Франция – 26:31.

Матчи за 25-31-е места:

Иран — Казахстан – 19:24;

Уругвай — Куба – 33:27;

Парагвай — Египет – 30:28;

Хорватия — Китай – 41:22.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.