Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря
Комментарии

Вчера, 10 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня, в рамках которого прошли два матча стадии 1/4 финала, а также были сыграны встречи за 25-31-е места чемпионата.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Четвертьфиналы. Результаты 10 декабря:

1/4 финала:

Нидерланды — Венгрия – 28:23;

Дания — Франция – 26:31.

Матчи за 25-31-е места:

Иран — Казахстан – 19:24;

Уругвай — Куба – 33:27;

Парагвай — Египет – 30:28;

Хорватия — Китай – 41:22.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ - 2025
Таблица ЧМ - 2025
Материалы по теме
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Эксклюзив
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android