Определились все участники 1/2 финала женского чемпионата мира по гандболу

10 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии завершились матчи 1/4 финала женского чемпионата мира — 2025 по гандболу. Стали известны все участники полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые разыграют места в финале турнира.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. 1/2 финала:

Германия — Норвегия;

Нидерланды — Франция.

Встречи 1/2 финала состоятся в пятницу, 12 декабря. Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.