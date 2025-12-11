Скидки
Шахматист из Турции войдёт в топ-50 рейтинга ФИДЕ в 14 лет, побив рекорд Карлсена

Комментарии

Турецкий шахматист Ягыз Каан Эрдогмуш установит новый возрастной рекорд, поднявшись в топ-50 рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам.

Сейчас Эрдогмушу 14 лет и 6 месяцев. В среду, 10 декабря, он обыграл французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва и занял 47-ю строчку в лайв-рейтинге ФИДЕ.

До шахматиста из Турции самым молодым игроком в топ-50 в истории был пятикратный чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен. Ему это достижение покорилось в возрасте 15 лет и 7 месяцев.

Рейтинг ФИДЕ будет обновлён 1 января 2026 года, и, таким образом, Ягыз Каан Эрдогмуш обновит предыдущий рекорд Магнуса Карлсена ровно на год.

