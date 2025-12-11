Скидки
Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер России Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс‑служба организации.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича», — говорится в сообщении пресс-службы.

«К сожалению, Борису Ивановичу было явно плохо в последнее время. Болезнь, тяжёлая болезнь. Обязательно позвоню близким и выражу соболезнования», — приводит слова Николая Валуева «Матч ТВ».

В сентябре 2009 года Скрынник возглавил Федерацию хоккея с мячом России, после чего четырежды переизбирался на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024). В период с 2006 по 2022 год он был президентом Международной федерации бенди (FIB). Также он занимал пост президента архангельского «Водника».

