Кнороз и Иванов удостоились награды «Спортсмен года» на премии ВФЛА «Золотая шиповка»

Двукратная чемпионка России в прыжках с шестом легкоатлетка Полина Кнороз и четырёхкратный чемпион России в беге на 400 м с барьерами Фёдор Иванов стали лауреатами награды «Спортсмен года» на премии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) «Золотая шиповка» – 2025, сообщает телеграм-канал ВФЛА.

В сезоне-2025 Кнороз одержала победу на чемпионате России, установив новый личный рекорд – 4,86 м. Фёдор Иванов взял золотую медаль на чемпионате России на дистанции 400 м с барьерами, обновив национальный рекорд – 47,94 секунды.

Премия «Золотая шиповка» – 2025 прошла впервые в среду, 10 декабря. В рамках мероприятия были вручены награды в таких номинациях, как «Спортсмен года» «Восходящая звезда лёгкой атлетики», «Лучший юный легкоатлет», «За вклад в развитие детско-юношеского спорта», а также ряд наград в области студенческой и любительской лёгкой атлетики.