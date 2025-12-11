Кнороз — о награде «Спортсмен года» в лёгкой атлетике: не была уверена, что выиграю

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз поделилась эмоциями после победы в номинации «Спортсмен года» на премии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) «Золотая шиповка» – 2025. В аналогичной мужской номинации победу одержал барьерист Фёдор Иванов.

«Мне очень приятно. До последнего держалась интрига, и я не была уверена, что выиграю, потому что в номинации были девчонки, которые тоже достойны этой победы — Мария Кочанова, София Палкина, Эльвира Новосельцева. Я понимала, что они составляют конкуренцию в хорошем смысле этого слова, мы все классные девчонки. Очень рада, что получилось победить, учитывая список моих соперниц», – приводит слова Кнороз Матч ТВ.

В сезоне-2025 Кнороз одержала победу на чемпионате России, установив новый личный рекорд – 4,86 м.