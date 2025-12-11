Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кнороз — о награде «Спортсмен года» в лёгкой атлетике: не была уверена, что выиграю

Кнороз — о награде «Спортсмен года» в лёгкой атлетике: не была уверена, что выиграю
Комментарии

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз поделилась эмоциями после победы в номинации «Спортсмен года» на премии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) «Золотая шиповка» – 2025. В аналогичной мужской номинации победу одержал барьерист Фёдор Иванов.

«Мне очень приятно. До последнего держалась интрига, и я не была уверена, что выиграю, потому что в номинации были девчонки, которые тоже достойны этой победы — Мария Кочанова, София Палкина, Эльвира Новосельцева. Я понимала, что они составляют конкуренцию в хорошем смысле этого слова, мы все классные девчонки. Очень рада, что получилось победить, учитывая список моих соперниц», – приводит слова Кнороз Матч ТВ.

В сезоне-2025 Кнороз одержала победу на чемпионате России, установив новый личный рекорд – 4,86 м.

Материалы по теме
Кнороз и Иванов удостоились награды «Спортсмен года» на премии ВФЛА «Золотая шиповка»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android