«Знаковая фигура для российского спорта». Дегтярёв — о смерти Скрынника

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о смерти президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, назвав его «знаковой фигурой для российского спорта и русского хоккея».

«Ушёл из жизни Борис Скрынник — знаковая фигура для российского спорта и русского хоккея.

Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди FIB, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты.

Мы никогда не забудем всё, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.