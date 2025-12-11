МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах

Международный олимпийский комитет принял решение снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта, юниоры вновь смогут выступать с национальной символикой. Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Как мы и анонсировали на олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять «юношеские соревнования», но во всех таких соревнованиях — как индивидуальных, так и командных — участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила при условии восстановления ОКР будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026.

Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.