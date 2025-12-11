МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) дал разрешение проводить международные соревнования на территории Беларуси. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Беларусь», — говорится в заявлении.

Ранее МОК снял ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.