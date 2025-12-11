Скидки
МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси

МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси
Международный олимпийский комитет (МОК) дал разрешение проводить международные соревнования на территории Беларуси. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Беларусь», — говорится в заявлении.

Ранее МОК снял ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.

