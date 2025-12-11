Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»

Олимпийская чемпионка – 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева продолжит свою карьеру в датском «Оденсе», об этом сообщила пресс-служба клуба.

«То, что нам удалось заключить соглашение с Анной, ещё раз показывает, что мы готовы делать необходимые шаги, чтобы реализовать цели и амбиции клуба. Её уровень и качество игры, а также титулы, которые она уже выиграла, говорят сами за себя.

С Анной мы получаем игрока мирового класса, выступающего на высочайшем уровне много лет. Она невероятно элегантна, сильна в обманных движениях и обладает исключительным игровым мышлением. Я очень жду момента, когда увижу Анну в оранжевой форме», – приводит слова тренера «Оденсе» Якоба Вестергора пресс-служба клуба.

Ранее Вяхирева сообщила, что покинет французский «Брест» – клуб, за который выступает после окончания текущего сезона-2025/2026. В «Брест» Анна Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» летом 2024 года за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. Вместе с французским клубом Анна стала вице-чемпионом французской лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025.