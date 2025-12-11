Писатель Яхина рассказала о пересечениях режиссёра Эйзенштейна и спорта

Писатель Гузель Яхина рассказала об интересе известного режиссёра Сергея Эйзенштейна к спорту, отметив, что она с детства увлекался различными видами спорта.

«Я много говорила о романе «Эйзен» в разных городах и странах, фигуру Сергея Михайловича с точки зрения спорта ещё не обсуждала. Что касается спорта – я этой темы обычно не касаюсь вообще, просто потому что мне не показалось, что это одна из ключевых тем. Другое дело, что Сергей Эйзенштейн с детства занимался разными видами спорта. Занимался танцами, был очень пластичен, много читала в мемуарах, как он великолепно и очень необычно танцевал, с полной отдачей и необыкновенно красиво.

Он занимался конным спортом, особенно в ранние свои годы, когда он был театральным режиссёром, он воспитывал актёров, в том числе и в седле. Его актёры умели заниматься акробатикой, умели сидеть в седле. Поэтому, конечно, спорт, как и актёрская пластика в жизни Эйзенштейна, были крайне важны, другое дело, что у меня фокус в романе стоит не собственно на спорте, а именно на пластике. Потому что для Эйзенштейна одним из важнейших в художественном произведении была линия.

Для него было важно, чтобы актёр в том или ином кадре собрал какую-то линию, которую Сергей Михайлович у себя в голове придумал, создал. Говорили, что он гнёт актёров, просит их стать такими сложными фигурами, то Ивана Грозного показать, то царицу Анастасию. Это всё он делал для того, чтобы получить пластичный кадр, интересную линию. Эту идею я веду в романе, любовь Эйзена к линии шла с самого детства, она прописана подробно», – сказала Яхина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Яхина – автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Недавно у неё вышел роман-буфф о жизни Эйзенштейна «Эйзен».