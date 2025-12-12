Дегтярёв назвал количество международных федераций, допустивших россиян к соревнованиям

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал количество международных спортивных федераций, которые допустили российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

«В общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 в олимпийских видах спорта, допускают спортсменов из России. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 – в этом году. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье наши атлеты допущены к командным турнирам. Эти решения позволили российским атлетам выступить на большинстве крупнейших международных турниров: на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжёлой и лёгкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, в ряде случаев заняв весь пьедестал», – приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.