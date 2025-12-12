Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, в городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут полуфинальные матчи турнира.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Расписание 12 декабря (время московское):

19:45. Франция – Германия.

22:45. Нидерланды – Норвегия.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. Розыгрыш медалей чемпионата состоится в воскресенье, 14 декабря. На чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.