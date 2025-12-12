Матчи 10-го тура ЧР по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания

Матчи 10-го тура чемпионата России – 2025/2026 по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженном тренере России Борисе Скрыннике, который скончался 11 декабря, об этом сообщает пресс-служба ФХМР в своём телеграм-канале.

«Ближайший тур XXXIV чемпионата России начнётся с траурного ритуала — минуты молчания в память о президенте ФХМР Борисе Скрыннике, ушедшем из жизни 11 декабря.

13 декабря в рамках 10-го тура Суперлиги запланированы шесть матчей — в Хабаровске, Красноярске, Первоуральске, Абакане, Нижнем Новгороде и Казани.

После субботнего тура клубы уйдут на перерыв до 24 декабря, связанный со сбором сборных команд России», – говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавил Федерацию хоккея с мячом России в 2009 году, после чего четырежды переизбирался на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024). В период с 2006 по 2022 год Скрынник был президентом Международной федерации бенди (FIB).