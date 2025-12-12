Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент КННВС России отреагировал на решение МОК по допуску юниоров к стартам

Президент КННВС России отреагировал на решение МОК по допуску юниоров к стартам
Комментарии

Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин прокомментировал новость о допуске российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам с флагом и гимном.

«Безусловно, хорошая новость для всего отечественного спорта, демонстрирующая системную и последовательную работу Министерства спорта, Олимпийского комитета и Федераций на международном уровне. Это хорошая предпосылка к тому, чтобы международные спортивные федерации приняли эти рекомендации и в скором времени мы могли говорить о полноценном возвращении российских атлетов. Надеемся, что так называемый «неолимпийский блок» также не станет исключением», – сказал Гришин «Чемпионату».

Он также добавил, что после озвученных в 2022 году рекомендаций МОК около 90% признанных, но не включённых в программу Олимпийских игр видов спорта приняли негативные решения в отношении допуска российских атлетов.

Материалы по теме
МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android