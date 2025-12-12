Президент КННВС России отреагировал на решение МОК по допуску юниоров к стартам

Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин прокомментировал новость о допуске российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам с флагом и гимном.

«Безусловно, хорошая новость для всего отечественного спорта, демонстрирующая системную и последовательную работу Министерства спорта, Олимпийского комитета и Федераций на международном уровне. Это хорошая предпосылка к тому, чтобы международные спортивные федерации приняли эти рекомендации и в скором времени мы могли говорить о полноценном возвращении российских атлетов. Надеемся, что так называемый «неолимпийский блок» также не станет исключением», – сказал Гришин «Чемпионату».

Он также добавил, что после озвученных в 2022 году рекомендаций МОК около 90% признанных, но не включённых в программу Олимпийских игр видов спорта приняли негативные решения в отношении допуска российских атлетов.