Совет ФИДЕ предложил допустить россиян до командных соревнований — источник

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) предложил допустить российских шахматистов до командных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы организации.

Источник заявил, что Генассамблее ФИДЕ также было рекомендовано снять ограничения с проведения соревнований на территории Беларуси.

Символы, под которыми будут выступать спортсмены, будут утверждены позднее. Заседание Генассамблеи состоится 14 декабря.

Российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях. В январе 2025 года ФИДЕ допустила до командных соревнований спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет. Летом женская сборная получила право участвовать в чемпионате мира под флагом ФИДЕ, а в ноябре россиянки стали победительницами чемпионата мира.