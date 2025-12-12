Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мозги встают на место». Карпов — о решении ФИДЕ допустить российских шахматистов

«Мозги встают на место». Карпов — о решении ФИДЕ допустить российских шахматистов
Комментарии

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на новость о допуске российских шахматистов в нейтральном статусе до командных турниров.

«Это очень приятно! Это продолжение истории — сначала допустили российских женщин, а сейчас мужчин. Наверное, мозги встают на место. Ждём дальнейшего потепления», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Летом российские шахматистки получили право участвовать в чемпионате мира под флагом ФИДЕ. В ноябре они стали победительницами командного мирового первенства, обыграв в финале Азербайджан.

Материалы по теме
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android