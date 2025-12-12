«Мозги встают на место». Карпов — о решении ФИДЕ допустить российских шахматистов

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на новость о допуске российских шахматистов в нейтральном статусе до командных турниров.

«Это очень приятно! Это продолжение истории — сначала допустили российских женщин, а сейчас мужчин. Наверное, мозги встают на место. Ждём дальнейшего потепления», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Летом российские шахматистки получили право участвовать в чемпионате мира под флагом ФИДЕ. В ноябре они стали победительницами командного мирового первенства, обыграв в финале Азербайджан.