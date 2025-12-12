В Южно-Сахалинске открылся легкоатлетический манеж

В церемонии открытия нового легкоатлетического комплекса приняли участие председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики, глава банка ПСБ Пётр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В новом манеже, рассчитанном на 400 зрителей, обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две – по 100 метров. Предусмотрены зоны для толкания ядра, метания копья, а также для прыжков в длину и высоту.

Условия спорткомплекса предназначены не только для проведения спортивных мероприятий, но и для культурных событий. Объект спроектирован с учётом комфорта спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Также в манеже планируют проводить уроки физкультуры для школьников Южно-Сахалинска и близлежащих районов.

На прилегающей к манежу территории планируется оборудовать спортивную площадку с тренажёрами и зонами для баскетбола и волейбола. Для детей будут предусмотрены развлекательные зоны, а для подростков – велосипедные и самокатные дорожки.

«Открытие манежа – важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию современной легкоатлетической инфраструктуры в регионах. Этот объект должен стать центром притяжения для спортсменов-любителей, площадкой для подготовки резерва и местом проведениях крупнейших соревнований по лёгкой атлетике. Мы рассчитываем, что манеж станет одной из опорных точек для развития нашего вида спорта на Дальнем Востоке», – отметил Пётр Фрадков.

Функционал спорткомплекса отметил и губернатор Сахалинской области: «Новый манеж позволит сахалинцам заниматься лёгкой атлетикой круглый год – здесь смогут тренироваться и опытные спортсмены, и юные таланты, которые в будущем будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Для нас важно и то, что спорткомплекс будет открыт для школьных уроков физкультуры, оздоровительных программ и массовых спортивных мероприятий. Мы делаем всё для того, чтобы физическая активность стала нормой для каждого жителя Сахалинской области», – сказал Валерий Лимаренко.

Проектирование и строительство манежа было реализовано в соответствии со стандартами и нормами, установленными ВФЛА. Легкоатлетическая федерация реализует масштабную программу развития спортивной инфраструктуры в рамках федеральных и региональных проектов.