«У Заура есть все шансы». Мамиашвили — о номинации Угуева на звание спортсмена года

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что у олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заура Угуева есть высокие шансы на присвоение звания спортсмена года, на которое его ранее номинировал Объединённый мир борьбы (UWW).

«Каждый из борцов, соперничающих с Зауром, достоин награды, кто бы ни победил, это будет заслуженно. Но история Угуева — это история преодоления. У него не получалось выиграть чемпионат Европы — в 2025-м он этого достиг. Два чемпионата мира подряд Угуев занимал пятое место, а сейчас вернулся на высшую ступень, да ещё и в новой для себя весовой категории. Так что у Заура есть все шансы выиграть почетную номинацию.

Больше скажу, он ещё выиграл такие престижнейшие старты, как Кубок Ивана Ярыгина и чемпионат России. Более того, по количеству побед на чемпионатах России Заур стал рекордсменом, догнав Хаджимурата Гацалова, теперь у них по восемь золотых медалей. Поражает, что на чемпионатах страны Угуев никогда не проигрывал, у него есть запас, чтобы в будущем увеличить число титулов. Уверен, это один из лучших сезонов для Заура, главное, он полон сил и энергии чтобы продолжать штамповать победы.

И Заур, и Абдулрашид [Садулаев], и Заурбек [Сидаков]— лидеры сборной России. Это те борцы, благодаря которым у нас идёт прирост в секциях по вольной борьбе по всей стране. То, что Сидаков в этом году не выиграл чемпионат мира, — недоразумение, стечение обстоятельств. К сожалению, ни на Европу, ни на мир не допустили Садулаева. Поэтому в данной тройке нынешний год однозначно за Угуевым», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба Олимпийского комитета России.