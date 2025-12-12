Девять россиян получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустила девять российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Скелетон:

Виктория Феттель;

Алёна Фролова;

Полина Князева;

Даниил Романов;

Владислав Семёнов;

Полина Тюрина;

Еремей Зыков.

Бобслей (монобоб):

Любовь Черных;

София Степушкина.

Федерация бобслея России, реагируя на новость, отметила, что сейчас ожидает решения IBSF по второй группе спортсменов, подавших заявки на нейтральный статус.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) расширила список допущенных российских спортсменов до четырёх человек.