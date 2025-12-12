Скидки
Главная Другие Новости

Девять россиян получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона

Девять россиян получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустила девять российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Скелетон:

Виктория Феттель;
Алёна Фролова;
Полина Князева;
Даниил Романов;
Владислав Семёнов;
Полина Тюрина;
Еремей Зыков.

Бобслей (монобоб):

Любовь Черных;
София Степушкина.

Федерация бобслея России, реагируя на новость, отметила, что сейчас ожидает решения IBSF по второй группе спортсменов, подавших заявки на нейтральный статус.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) расширила список допущенных российских спортсменов до четырёх человек.

