Девять россиян получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустила девять российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
Скелетон:
Виктория Феттель;
Алёна Фролова;
Полина Князева;
Даниил Романов;
Владислав Семёнов;
Полина Тюрина;
Еремей Зыков.
Бобслей (монобоб):
Любовь Черных;
София Степушкина.
Федерация бобслея России, реагируя на новость, отметила, что сейчас ожидает решения IBSF по второй группе спортсменов, подавших заявки на нейтральный статус.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) расширила список допущенных российских спортсменов до четырёх человек.