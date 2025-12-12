«Чемпионат» получил звание «Спортивное медиа года» от «Дзена»

12 декабря в Москве в кинотеатре «Художественный» прошла церемония вручения национальной премии «Дзена» – «Люди слова». Её лауреатами стали СМИ и представители медиа, служащие ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России. Портал «Чемпионат» получил звание «Спортивное медиа года».

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин получил награду из рук фигуристки Евгении Медведевой.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Это награда нашей команды, которая 24/7 пашет, рассказывая о спорте. А также наших читателей и спортсменов, благодаря которым мы занимаемся любимым делом! Спасибо, что вы с нами!»

«РИА Новости» получило награду в номинации «Самое оперативное и популярное агентство», ТАСС стал лауреатом в категории «Самое цитируемое агентство», а в номинации «Международная повестка» отметили Russia Today. Звание «Медиахолдинга года» досталось «Известиям», «Экономическое медиа года» – РБК, «Аналитическое медиа года» – «КоммерсантЪ».

В номинации «Общественная повестка» награду получила «Комсомольская Правда», лауреатом в категории «Первые на месте событий» стал «Московский Комсомолец». В индивидуальной номинации «Журналист года» отмечен Александр Юнашев. За нестандартную подачу наградили Lenta.ru, Лучшим региональным медиа признан телеканал «Краснодар». В номинации «Городская повестка» «Дзен» наградил «Фонтанка.ру». В категории «Лучшее медиа о звездах» лауреатом стал Super.ru.

Награды вручали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, фигуристка Евгения Медведева, журналистка Светлана Бондарчук, народный артист РФ Константин Хабенский, писатель и сценарист Александр Цыпкин, блогер Оксана Самойлова и другие.