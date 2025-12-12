Сборная России по футзалу занимает 7-е место в рейтинге ФИФА, Украина сместила Казахстан

Мужская сборная России по футзалу сохранила седьмое место в обновлённом мировом рейтинге ФИФА.

Рейтинг национальных команд по футзалу:

(1) Бразилия. (2) Португалия. (3) Испания. (4) Аргентина. (5) Иран. (6) Марокко. (7) Россия. (9) Украина. (8) Казахстан. (10) Франция.

Сборная России по футзалу – многократный призёр чемпионатов Европы, единственное золото на свой счёт команда смогла записать в 1999 году. С чемпионатов мира российские футзалисты привозили две награды – бронзу первенства планеты 1996 года и серебро 2016-го.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу от участия в международных соревнованиях под своей эгидой ещё в мае 2022 года. С тех пор команда не принимает участие в международных турнирах.