Сборная России по футзалу занимает 7-е место в рейтинге ФИФА, Украина сместила Казахстан

Мужская сборная России по футзалу сохранила седьмое место в обновлённом мировом рейтинге ФИФА.
Рейтинг национальных команд по футзалу:
- (1) Бразилия.
- (2) Португалия.
- (3) Испания.
- (4) Аргентина.
- (5) Иран.
- (6) Марокко.
- (7) Россия.
- (9) Украина.
- (8) Казахстан.
- (10) Франция.
Сборная России по футзалу – многократный призёр чемпионатов Европы, единственное золото на свой счёт команда смогла записать в 1999 году. С чемпионатов мира российские футзалисты привозили две награды – бронзу первенства планеты 1996 года и серебро 2016-го.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу от участия в международных соревнованиях под своей эгидой ещё в мае 2022 года. С тех пор команда не принимает участие в международных турнирах.