Михаил Дегтярёв представил прототип нового олимпийского Мишки

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв презентовал членам попечительского совета Российского спортивного фонда прототип талисмана олимпийской сборной России, который в данный момент проходит регистрацию в Роспатенте. Им станет новый олимпийский Мишка, который весьма похож на легендарный талисман XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве.

«Права на оригинального Мишку 1980 года принадлежат МОК, поэтому наш новый талисман должен быть похож, но не идентичен», — говорится в телеграм-канале «Дегтярёв-на-спорте».

Отметим, ранее российскими олимпийскими талисманами были медведь-неваляшка и кот-ушанка, они были разработаны в 2019 году студией Артемия Лебедева.