Михаил Дегтярёв представил прототип нового олимпийского Мишки

Михаил Дегтярёв представил прототип нового олимпийского Мишки
Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв презентовал членам попечительского совета Российского спортивного фонда прототип талисмана олимпийской сборной России, который в данный момент проходит регистрацию в Роспатенте. Им станет новый олимпийский Мишка, который весьма похож на легендарный талисман XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве.

Фото: https://t.me/degtyarevonamur

Фото: https://t.me/degtyarevonamur

«Права на оригинального Мишку 1980 года принадлежат МОК, поэтому наш новый талисман должен быть похож, но не идентичен», — говорится в телеграм-канале «Дегтярёв-на-спорте».

Отметим, ранее российскими олимпийскими талисманами были медведь-неваляшка и кот-ушанка, они были разработаны в 2019 году студией Артемия Лебедева.

