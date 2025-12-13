Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу
Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу, который проходит в городах Нидерландов и Германии. Золотые медали между собой разыграют национальные команды Германии и Норвегии, решающий матч пройдёт завтра, 14 декабря.
ЧМ-2025 (ж) . Финал
14 декабря 2025, воскресенье
Германия
Не начался
Норвегия
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Результаты полуфиналов:
Германия – Франция – 29:23;
Норвегия – Нидерланды – 35:25.
В матче за третье место сойдутся Франция и Нидерланды. Он тоже пройдёт 14 декабря.
ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
14 декабря 2025, воскресенье
Франция
Не начался
Нидерланды
В чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Таким образом, француженки не смогли защитить титул.
Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях из-за бана.
