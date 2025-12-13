Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу

Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу, который проходит в городах Нидерландов и Германии. Золотые медали между собой разыграют национальные команды Германии и Норвегии, решающий матч пройдёт завтра, 14 декабря.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Результаты полуфиналов:

Германия – Франция – 29:23;

Норвегия – Нидерланды – 35:25.

В матче за третье место сойдутся Франция и Нидерланды. Он тоже пройдёт 14 декабря.

В чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Таким образом, француженки не смогли защитить титул.

Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях из-за бана.