Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу

Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу
Комментарии

Определились финалисты женского чемпионата мира – 2025 по гандболу, который проходит в городах Нидерландов и Германии. Золотые медали между собой разыграют национальные команды Германии и Норвегии, решающий матч пройдёт завтра, 14 декабря.

ЧМ-2025 (ж) . Финал
14 декабря 2025, воскресенье
Германия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Результаты полуфиналов:

Германия – Франция – 29:23;
Норвегия – Нидерланды – 35:25.

В матче за третье место сойдутся Франция и Нидерланды. Он тоже пройдёт 14 декабря.

ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
14 декабря 2025, воскресенье
Франция
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Таким образом, француженки не смогли защитить титул.

Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях из-за бана.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу (ж)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу (ж)
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android