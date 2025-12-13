Скидки
«У нас шансов нет». Шубенков — о снятии бана с российских легкоатлетов при Коу

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков заявил, что, по его мнению, шансы российских легкоатлетов быть допущенными до международных стартов при нынешнем президенте World Athletics Себастьяне Коу минимальны.

— Многие федерации допускают на международные соревнования, хоть и в нейтральном статусе.
— У нас шансов нет. Всё изначально было понятно: с нас всё началось, нами всё и закончится. Как только допустят легкоатлетов, это будет означать, что все остальные уже в международной обойме, беспрепятственно ездят на все Кубки, чемпионаты мира и Олимпиады. И если мы поедем на Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе, тогда можно будет сказать, что многолетняя чёрная полоса закончилась.

Но всем понятно, что она закончится лишь с окончанием срока полномочий Коу. Пока он президент федерации, россиян нигде не будет — это 100%. Но как только его не будет в World Athletics, всё станет хорошо, — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

